Главные новости 18 апреля 2025 года
Последние новости за сегодня — 18 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.
Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 апреля 2025 года.
Трамп уточнил, когда ждет от Кремля ответа по перемирию на Украине
Президент США Дональд Трамп надеется, что Россия даст ответ по урегулированию украинского кризиса уже на этой неделе. Об этом он заявил журналистам. Присутствовавшая на брифинге премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что поддерживает усилия американского лидера.
Вашингтон и Киев подписали меморандум о сделке по минералам
США и Украина заключили меморандум, предваряющий подписание соглашения по минеральным ресурсам. Подписание сделки запланировано на следующей неделе. По данным украинских СМИ, документ предполагает компенсацию Киевом всей полученной американской помощи и лишает Украину части суверенитета.
Постпред России при ООН назвал прекращение огня на Украине нереалистичным
Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что сейчас достижение прекращения огня на Украине достичь «нереалистично». Об этом он заявил на Совбезе ООН, подчеркивая, что препятствием для завершения конфликта является нарушение Киевом договоренностей, в том числе моратория на удары по энергообъектам.
США уничтожили порт Рас-Иса в Йемене
Командование вооруженных сил США отчиталось об ударе по порту Рас-Иса в Йемене, который находится под контролем хуситов. Представители Пентагона заявили, что целью атаки стали источники топлива террористической группировки. В результате ударов США погибли 13 местных жителей, еще 30 пострадали.
Стало известно, сколько стоит выступление Байдена на мероприятиях
Экс-президент США Джо Байден зарабатывает в качестве спикера на мероприятиях. Выход на сцену пожилого политика стоит 300 тысяч долларов. Бывшего американского лидера представляет агентство Creative Artists Agency. СМИ узнали, что желающих пригласить Байдена на мероприятия крайне мало.