Главные новости 18 апреля 2025 года

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что сейчас достижение прекращения огня на Украине достичь «нереалистично». Об этом он заявил на Совбезе ООН, подчеркивая, что препятствием для завершения конфликта является нарушение Киевом договоренностей, в том числе моратория на удары по энергообъектам.