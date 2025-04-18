Уиткофф обсуждал в России «вопрос территорий», пишет WSJ

По его словам, беседа фокусировалась именно на этом вопросе. Россия сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все», считает Уиткофф. При этом он допустил, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.
Встреча Путина со спецпосланником Дональда Трампа состоялась 11 апреля и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, обсуждалась больше всего ситуация вокруг Украины, но поднимались также и другие темы политического и экономического характера. Москва исходит из того, что подобные контакты будут проложены, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сам Уиткофф заявлял, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться «на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле». По его словам, этот процесс выходит за рамки «так называемых пяти территорий», а речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.