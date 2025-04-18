В Волгоградской области назначены новые судьи

Указом Президента России от 17 апреля 2025 года в Волгоградской области назначили пять новых судей. Это значимое событие для региональной судебной системы, призванное обеспечить бесперебойную и эффективную работу правосудия. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, Алла Денисова займет должность судьи Волжского городского суда. Ее опыт и профессиональные качества будут способствовать справедливому рассмотрению дел в одном из крупнейших городов области.