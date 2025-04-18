В Волгоградской области назначены новые судьи

Указом Президента России от 17 апреля 2025 года в Волгоградской области назначили пять новых судей. Это значимое событие для региональной судебной системы, призванное обеспечить бесперебойную и эффективную работу правосудия. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, Алла Денисова займет должность судьи Волжского городского суда. Ее опыт и профессиональные качества будут способствовать справедливому рассмотрению дел в одном из крупнейших городов области.
Виктория Бардышева станет судьей Жирновского районного суда. Денис Гречин назначен судьей Новониколаевского районного суда. Вадим Перекрестов займет должность судьи Светлоярского районного суда. Валентина Ткач станет судьей Серафимовического районного суда.