Четырех судей в Воронеже назначил Владимир Путин

Сразу четверо воронежских судей получили назначения в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вчера, 17 апреля.
Елена Николенко назначена судьей Воронежского областного суда. Татьяна Капишникова будет трудиться в ранге заместителя председателя 19-го Арбитражного апелляционного суда. В Левобережном районном суде Воронежа назначения получили Андрей Петренко и Евгения Голубева.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Путин назначил семь судей в Воронежской области.