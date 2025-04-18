Четырех судей в Воронеже назначил Владимир Путин

Елена Николенко назначена судьей Воронежского областного суда. Татьяна Капишникова будет трудиться в ранге заместителя председателя 19-го Арбитражного апелляционного суда. В Левобережном районном суде Воронежа назначения получили Андрей Петренко и Евгения Голубева.