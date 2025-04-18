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Четырех судей в Воронеже назначил Владимир Путин

В 19-м Арбитражном апелляционном суде назначили зама.

Источник: Комсомольская правда

Сразу четверо воронежских судей получили назначения в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вчера, 17 апреля.

Елена Николенко назначена судьей Воронежского областного суда. Татьяна Капишникова будет трудиться в ранге заместителя председателя 19-го Арбитражного апелляционного суда. В Левобережном районном суде Воронежа назначения получили Андрей Петренко и Евгения Голубева.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Путин назначил семь судей в Воронежской области.