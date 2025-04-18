Путин назначил шесть новых судей в Новосибирской области

В Новосибирской области назначены шесть новых судей. Соответствующий указ подписал 17 апреля президент РФ Владимир Путин, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Так, согласно постановлению главы государства, заместителями председателей судов на 6-летний срок назначены Наталья Сумачакова (Пятый апелляционный суд общей юрисдикции) и Татьяна Петрова (Центральный районный суд Новосибирска).
Этим же указом Ангелина Ульянова назначена судьей Арбитражного суда Новосибирской области.
Светлана Юрченкова станет судьей Железнодорожного районного суда, Ксения Цуканова — Мошковского районного суда Новосибирской области, а Татьяна Реутова — Чановского районного суда.
До этого Путин назначал семь новых судей в Новосибирской области в феврале текущего года.