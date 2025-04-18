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Андрей Бочаров встретился с делегацией бизнес-кругов Беларуси

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с и.о. руководителя Генерального консульства Беларуси в Ростове-на-Дону Дмитрием Шкурдем и представителями белорусского бизнес-сообщества. На встрече обсуждались вопросы расширения экономического взаимодействия и реализации совместных проектов.

Андрей Бочаров отметил, что визит делегации стал продолжением ранее достигнутых договоренностей по укреплению связей с братской республикой. Эти новые контакты помогут выявить дополнительные направления для плодотворного сотрудничества в экономической сфере.

«Несмотря на существующие ограничения и давление, перспективы остаются достаточно хорошими, — подчеркнул губернатор. — Экономика России и Волгоградской области демонстрирует устойчивость и справляется с возникающими проблемами. В рамках решений президента в регионе реализуются мощные проекты, которые значительно усилят технологический и промышленный суверенитет страны, а также внесут вклад в развитие экономики».

В составе прибывшей делегации — руководители крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси, продукция которых известна в России. Участники уже провели переговоры с представителями промышленных и транспортных компаний региона о возможностях сотрудничества. Дмитрий Шкурдь выразил благодарность волгоградцам за организацию визита, отметив, что обсуждение торгово-экономических отношений, в том числе поставки белорусской техники для сельского хозяйства, ЖКХ и других отраслей, прошло продуктивно.

«Надеюсь, что результаты работы делегации приведут к конкретным договоренностям, которые помогут нам выйти на новый уровень сотрудничества», — добавил Дмитрий Шкурдь.

Беларусь стабильно занимает место в топ-10 внешнеэкономических партнеров Волгоградской области, и основной товарообмен включает продукцию с высокой добавленной стоимостью. В процессе взаимодействия создаются новые кооперационные цепочки и реализуются совместные инвестиционные, образовательные и культурные проекты.