Андрей Бочаров встретился с делегацией бизнес-кругов Беларуси

Андрей Бочаров отметил, что визит делегации стал продолжением ранее достигнутых договоренностей по укреплению связей с братской республикой. Эти новые контакты помогут выявить дополнительные направления для плодотворного сотрудничества в экономической сфере.
«Несмотря на существующие ограничения и давление, перспективы остаются достаточно хорошими, — подчеркнул губернатор. — Экономика России и Волгоградской области демонстрирует устойчивость и справляется с возникающими проблемами. В рамках решений президента в регионе реализуются мощные проекты, которые значительно усилят технологический и промышленный суверенитет страны, а также внесут вклад в развитие экономики».
В составе прибывшей делегации — руководители крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси, продукция которых известна в России. Участники уже провели переговоры с представителями промышленных и транспортных компаний региона о возможностях сотрудничества. Дмитрий Шкурдь выразил благодарность волгоградцам за организацию визита, отметив, что обсуждение торгово-экономических отношений, в том числе поставки белорусской техники для сельского хозяйства, ЖКХ и других отраслей, прошло продуктивно.
«Надеюсь, что результаты работы делегации приведут к конкретным договоренностям, которые помогут нам выйти на новый уровень сотрудничества», — добавил Дмитрий Шкурдь.
Беларусь стабильно занимает место в топ-10 внешнеэкономических партнеров Волгоградской области, и основной товарообмен включает продукцию с высокой добавленной стоимостью. В процессе взаимодействия создаются новые кооперационные цепочки и реализуются совместные инвестиционные, образовательные и культурные проекты.