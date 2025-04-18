Андрей Бочаров встретился с делегацией бизнес-кругов Беларуси

В составе прибывшей делегации — руководители крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси, продукция которых известна в России. Участники уже провели переговоры с представителями промышленных и транспортных компаний региона о возможностях сотрудничества. Дмитрий Шкурдь выразил благодарность волгоградцам за организацию визита, отметив, что обсуждение торгово-экономических отношений, в том числе поставки белорусской техники для сельского хозяйства, ЖКХ и других отраслей, прошло продуктивно.