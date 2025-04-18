РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла

«Совершенно вопиющее решение молдавских властей, целенаправленное издевательство над верующим Православной Церкви Молдовы, религиозной общины большинства молдаван. Лишить людей возможности прикоснуться к святыне, доставляемой из древнего града Иерусалима в Великую Субботу! Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу. Думаете, что вы отлучите людей от Христа, помешаете возрадоваться празднику Пасхи? Нет, но по слову пророка Давида, сами упадете в ту яму, которую копаете другим», — написал Легойда в своем Телеграм-канале.