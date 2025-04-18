У Волгограда появятся два новых города-побратима

Об этом, а также в целом о развитии отношений в рамках союзного государства в экономической, гуманитарной и общественно-деловой сферах шла речь на состоявшейся накануне встрече представителей города-героя на Волге и Волгоградской области с руководителями Генерального консульства Республики Беларусь и промышленных предприятий Союзного государства.