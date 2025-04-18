У Волгограда появятся два новых города-побратима

Как сообщили «Волгоградской правде.ру», партнерские отношения с этими городами активно развиваются, в настоящее время идет подготовка к подписанию соответствующих документов.
Об этом, а также в целом о развитии отношений в рамках союзного государства в экономической, гуманитарной и общественно-деловой сферах шла речь на состоявшейся накануне встрече представителей города-героя на Волге и Волгоградской области с руководителями Генерального консульства Республики Беларусь и промышленных предприятий Союзного государства.
Мероприятие прошло в четверг, 17 апреля, в здании амфитеатра, расположенного на нижней террасе Центральной набережной областной столицы. В рамках встречи также была организована презентация лучших образцов продукции волгоградских и белорусских производителей.
Представители делегации Беларуси ознакомились с новыми образцами волгоградского общественного транспорта, в том числе осмотрели новые вагоны, обслуживающие линию скоростного трамвая, и электробус.
Напомним, что Волгоградская область — один из признанных центров народной дипломатии, именно здесь зародилось побратимское движение. С 2014 года в Волгограде по инициативе губернатора Андрея Бочарова проводится Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге». Проект получил поддержку МИД РФ и развивается при содействии Россотрудничества. Укрепление связей с зарубежными партнерами соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».