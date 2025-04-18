Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль

В том же аэропорту 25 марта была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. Глава Гагаузии 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии, и призвала помочь в решении кризиса.