Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль

КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов в Молдавии назвала актом духовного террора фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
Накануне телеканал Canal 5 сообщил, что представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь.
«Партия социалистов Республики Молдова выражает крайнее возмущение в связи с беспрецедентным актом духовного террора, совершённым режимом (президента Молдавии) Майи Санду в международном аэропорту Кишинева в отношении архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. Это осознанная диверсия, направленная на дискредитацию и подавление канонической Православной церкви Молдовы — крупнейшей религиозной конфессии страны», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Отмечается, что в дни Страстной седмицы, накануне Светлого Христова Воскресения, «власть совершает публичное унижение архипастыря, возглавляющего одну из епархий Молдавской митрополии». «Это моральное падение режима, которому не может быть нравственных и человеческих оправданий. Это объявление войны православному большинству Молдовы со стороны антинародного режима, давно утратившего всякую связь с национальной идентичностью», — подчеркивается в сообщении.
Партия социалистов также потребовала немедленных публичных объяснений от руководства пограничной службы и официальных извинений перед архиепископом Маркеллом.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
В последнее время в аэропорту Кишинева нередко устраивают многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Оосбому досмотру подвергают представители оппозиционного блока «Победа», молдавские общественники, прибывшие из России после участия в различных международных форумах. По мнению оппозиции, такого рода досмотру подвергаются те, кто не согласен с действиями молдавских властей.
В том же аэропорту 25 марта была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. Глава Гагаузии 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии, и призвала помочь в решении кризиса.
Подобная практика с усиленными досмотрами применялась и в прошлом году по отношению к пассажирам, прибывавшим в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван и Стамбул. Усиленные проверки пассажиров в аэропорту Кишинева начались в апреле 2024 году. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, создавших политический блок «Победа», часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель парламента автономии Дмитрий Константинов.