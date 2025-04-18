Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль

Накануне иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.
«Партия социалистов Республики Молдова выражает крайнее возмущение в связи с беспрецедентным актом духовного террора, совершенным режимом Майи Санду в международном аэропорту Кишинева в отношении архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. Это осознанная диверсия, направленная на дискредитацию и подавление канонической Православной церкви Молдовы — крупнейшей религиозной конфессии страны», — заявили социалисты.
В дни Страстной недели, накануне Светлого Христова Воскресения, власть совершает публичное унижение архипастыря, возглавляющего одну из епархий Молдавской митрополии, подчеркнули в партии.
«Это моральное падение режима, которому не может быть нравственных и человеческих оправданий. Это объявление войны православному большинству Молдовы со стороны антинародного режима, давно утратившего всякую связь с национальной идентичностью», — считают авторы заявления.
Партия социалистов потребовала немедленных публичных объяснений от руководства пограничной службы и официальных извинений перед архиепископом Маркеллом.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской и Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10−20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле 2024 года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока «Победа», общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей.
В том же аэропорту 25 марта задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд в итоге отправил под домашний арест на 30 суток. Гуцул назвала свое задержание звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии и призвала президентов России и Турции помочь в решении кризиса.