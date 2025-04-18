В Казахстане усилили ответственность акимов за долги регионов

Расходы на обслуживание и погашение долгов местных исполнительных органов исключены из расчёта общих расходов регионов, тем самым закрепляя за ними приоритетную обязанность по выплатам. Лимиты заимствования теперь рассчитываются с учётом целевых ориентиров, утверждаемых указами Президента РК. Прямая ответственность за превышение лимитов долга возложена на акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Сверхплановые поступления налогов и неналоговых доходов в местные бюджеты будут направляться на погашение долгов и финансирование приоритетных социальных расходов.