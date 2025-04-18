Глава Кубани оценил работу оборонных предприятий Армавира в условиях СВО

— В свою очередь мы финансово поддерживаем такие предприятия. Среди наиболее востребованных преференций — это льготные займы краевого Фонда развития промышленности, субсидии из бюджета региона на выпуск импортозамещающей и высокотехнологичной продукции, создание инженерно-технических центров, — сообщил глава региона.