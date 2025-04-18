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Глава Кубани оценил работу оборонных предприятий Армавира в условиях СВО

В рамках совещания, посвящённого вопросам обновления военной техники, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили предприятие по ремонту бронетехники в Армавире.

Для посетителей организовали презентацию, на которой демонстрировался процесс восстановления, капитального ремонта и модернизации военной техники.

Глава региона выразил благодарность заместителю председателя Совета безопасности за внимание к промышленности. Он рассказал о развитии отрасли и поддержке участников СВО.

Вениамин Кондратьев отметил, что предприятия Кубани оперативно реагируют на потребности страны и производят необходимую технику и оборудование.

— В свою очередь мы финансово поддерживаем такие предприятия. Среди наиболее востребованных преференций — это льготные займы краевого Фонда развития промышленности, субсидии из бюджета региона на выпуск импортозамещающей и высокотехнологичной продукции, создание инженерно-технических центров, — сообщил глава региона.