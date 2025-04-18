Глава Кубани оценил работу оборонных предприятий Армавира в условиях СВО

Для посетителей организовали презентацию, на которой демонстрировался процесс восстановления, капитального ремонта и модернизации военной техники.
Глава региона выразил благодарность заместителю председателя Совета безопасности за внимание к промышленности. Он рассказал о развитии отрасли и поддержке участников СВО.
Вениамин Кондратьев отметил, что предприятия Кубани оперативно реагируют на потребности страны и производят необходимую технику и оборудование.
— В свою очередь мы финансово поддерживаем такие предприятия. Среди наиболее востребованных преференций — это льготные займы краевого Фонда развития промышленности, субсидии из бюджета региона на выпуск импортозамещающей и высокотехнологичной продукции, создание инженерно-технических центров, — сообщил глава региона.