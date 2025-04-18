СМИ: молдавского епископа не пустили в Израиль за Благодатным огнем

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Епископа Маркелла, который представляет митрополию Молдавии, задержали в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем, сообщает телеканал Canal 5.
«Представителя Молдавской митрополии, епископа Маркелла, власти не пустили в Израиль, куда он должен был отправиться за Благодатным огнем! В аэропорту Кишинева по непонятным причинам святого отца подвергли тщательной проверке. Только после того, как самолёт в Тель-Авив взлетел, Маркеллу вернули паспорт», — сообщает телеканал.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.