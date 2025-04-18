В подписанном меморандуме Украины и США нет упоминаний о гарантиях безопасности

Вечером 17 апреля первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о подписании меморандума, заявив, что документ «удостоверяет конструктивную совместную работу и намерение заключить соглашение». Она добавила, что стороны готовятся создать фонд инвестиций для восстановления Украины. После подписания соглашение должно быть ратифицировано парламентами двух стран, отметила Свириденко. Однако она не привела подробностей, на каких условиях будет заключена эта сделка.