АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, сообщает Акорда.
В регионе президент ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, сообщает Акорда.
АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, сообщает Акорда.
В регионе президент ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.