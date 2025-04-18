Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, сообщает Акорда.

Источник: Акорда

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, сообщает Акорда.

В регионе президент ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.