Дороги к храмам в Челябинске будут ремонтировать по нацпроекту

В этом году в перечень дорожных работ включили участки, которые ведут к храмам, местам паломничества. В пресс-службе министерства дорожного хозяйства Челябинской области рассказали о планах по ремонту и строительству подобных объектов в Челябинске.
В список попало строительство участка дороги на улице 250-летия Челябинска от Академика Королева до Северной. По ней можно будет проехать к Золотой горе и Христорождественскому кафедральному собору.
Другой объект — дорога к Одигитриевскому женскому монастырю. Здесь строительство будет вестись на участке улицы Бобруйская от улицы Энергетиков до улицы Агалакова.
Ремонт ждет и пятикилометровый отрезок Троицкого тракта от ООТ Локомотив-2 до границы города. Эта дорога ведет к храму святого Великого князя Владимира, который находится в поселке Смолино.
Работы планируется провести в поселке Новосинеглазово на путепроводе через железнодорожные пути на улице Челябинская. По этой дороге верующие могут попасть к храму иконы Божьей Матери Скоропослушница.
В областном ведомстве отметили, что всего в 2025 году в регионе планируется обновить 725 километров дорог.