МИД Казахстана раскрыл детали взаимодействия с Киевом после атаки БПЛА

АЛМА-АТА, 18 апр — РИА Новости. Вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана с Украиной по поводу атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) решаются в установленном порядке, сообщили РИА Новости в МИД республики.
Нефтеперерабатывающая станция «Кропоткинская» подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, 17 февраля 2025 года. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.
«Министерство иностранных дел республики Казахстан поддерживает диалог с украинской стороной. Вопросы двустороннего взаимодействия решаются в установленном порядке с учётом развития ситуации», — сообщили агентству в дипведомстве.
В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется, минуя остановленную НПС через байпас. В начале апреля в КТК заявили, что ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» ожидается до конца мая 2025 года.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — РФ (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.