Трамп заявил, что ждет на этой неделе ответа от России по вопросу прекращения огня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично. По его словам, попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры уже была, однако Киев не соблюдал мораторий. По данным РИА Новости, за время его действия ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру РФ 123 раза. Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в ближайшее время ответа России на предложение по прекращению огня на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».