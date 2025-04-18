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Четыре нижегородца удостоены госнаград по решению Путина

Президент России Владимир Путин удостоил четырех жителей Нижегородской области высоких государственных наград.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале сенатор Ольга Щетинина. По ее словам, соответствующий указ глава государства подписал 16 апреля.

Почетное звание «Мать-героиня» присвоено Надежде Горбуновой — за значительный вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание детей.

Медалью «За заслуги перед Отечеством I степени» награждена Татьяна Кошелева, тренер дзержинской детско-юношеской спортивной школы «Салют». При этом артист детского театра «Вера» Дмитрий Суханов отмечен медалью «За труды в культуре и искусстве».

А звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу-машинисту ПАО «Лакша» из Богородского округа Александру Пронину.

Ранее сообщалось, что новые почетные звания утверждены в Нижегородской области.