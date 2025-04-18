Четыре нижегородца удостоены госнаград по решению Путина

Об этом сообщила в своем телеграм-канале сенатор Ольга Щетинина. По ее словам, соответствующий указ глава государства подписал 16 апреля.
Почетное звание «Мать-героиня» присвоено Надежде Горбуновой — за значительный вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание детей.
Медалью «За заслуги перед Отечеством I степени» награждена Татьяна Кошелева, тренер дзержинской детско-юношеской спортивной школы «Салют». При этом артист детского театра «Вера» Дмитрий Суханов отмечен медалью «За труды в культуре и искусстве».
А звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу-машинисту ПАО «Лакша» из Богородского округа Александру Пронину.
Ранее сообщалось, что новые почетные звания утверждены в Нижегородской области.