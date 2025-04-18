Узбекистан и Беларусь обсуждают сотрудничество в сфере лесного хозяйства

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Посол Узбекистана в республике Беларусь Рахматулла Назаров встретился в Минске с министром лесного хозяйства этой страны Александром Куликом. Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в 2024 году, сообщает ИА «Дунё».