Узбекистан и Беларусь обсуждают сотрудничество в сфере лесного хозяйства

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Посол Узбекистана в республике Беларусь Рахматулла Назаров встретился в Минске с министром лесного хозяйства этой страны Александром Куликом. Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в 2024 году, сообщает ИА «Дунё».
Как отмечается, в ходе встречи стороны констатировали существенные позитивные изменения в узбекско-белорусских отношениях, в частности имеющийся потенциал и возможности для расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Министр остановился на реализуемых с узбекскими партнерами проектах и с удовлетворением отметил рост объемов взаимной торговли.
Стороны подчеркнули необходимость расширения номенклатуры товаров, налаживания контактов между предприятиями лесного хозяйства и профильными ведомствами двух стран, активизации совместных мероприятий по новым направлениям сотрудничества.
Кроме того, была подчеркнута взаимная заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве по развитию охотничьего туризма в Узбекистане.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации онлайн-переговоров с участием официальных лиц обеих сторон для детального обсуждения рассмотренных вопросов.