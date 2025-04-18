Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан и Беларусь обсуждают сотрудничество в сфере лесного хозяйства

Выражена взаимная заинтересованность в сотрудничестве по развитию охотничьего туризма в Узбекистане.

Источник: Российская газета

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Посол Узбекистана в республике Беларусь Рахматулла Назаров встретился в Минске с министром лесного хозяйства этой страны Александром Куликом. Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в 2024 году, сообщает ИА «Дунё».

Как отмечается, в ходе встречи стороны констатировали существенные позитивные изменения в узбекско-белорусских отношениях, в частности имеющийся потенциал и возможности для расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министр остановился на реализуемых с узбекскими партнерами проектах и с удовлетворением отметил рост объемов взаимной торговли.

Стороны подчеркнули необходимость расширения номенклатуры товаров, налаживания контактов между предприятиями лесного хозяйства и профильными ведомствами двух стран, активизации совместных мероприятий по новым направлениям сотрудничества.

Кроме того, была подчеркнута взаимная заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве по развитию охотничьего туризма в Узбекистане.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации онлайн-переговоров с участием официальных лиц обеих сторон для детального обсуждения рассмотренных вопросов.