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Новым вице-премьером Прикамья стал выходец из ФАС Левкин: что известно

ПЕРМЬ, 18 апреля, ФедералПресс. В региональном правительстве Прикамья появился новый вице-премьер. Им стал Дмитрий Левкин, который ранее работал в структурах Федеральной антимонопольной службы.

Источник: Reuters

«Дмитрий Левкин приступил к обязанностям 17 апреля. Более подробная информация появится на официальных ресурсах», — сообщили «ФедералПресс» в администрации губернатора Пермского края.

По данным местных СМИ, на новом посту Левкин будет курировать представительство Пермского края в столице.

До перехода на новую должность он занимал пост заместителя начальника управления иностранных инвестиций в ФАС. Это управление антимонопольной службы контролирует иностранные инвестиции и занимается информационно-аналитическим обеспечением деятельности Правительственной комиссии. Также в функционал управления входит пресечение и выявление нарушений законодательства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Стоит отметить, что действующий глава Прикамья Махонин также выходец из структур ФАС. Ранее он возглавлял Пермское УФАС, а после этого в течение семи лет был начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС.

Напомним, ранее правительство Прикамья покинули сразу несколько чиновников, возглавлявших различные министерства.