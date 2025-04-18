Новым вице-премьером Прикамья стал выходец из ФАС Левкин: что известно

«Дмитрий Левкин приступил к обязанностям 17 апреля. Более подробная информация появится на официальных ресурсах», — сообщили «ФедералПресс» в администрации губернатора Пермского края.
По данным местных СМИ, на новом посту Левкин будет курировать представительство Пермского края в столице.
До перехода на новую должность он занимал пост заместителя начальника управления иностранных инвестиций в ФАС. Это управление антимонопольной службы контролирует иностранные инвестиции и занимается информационно-аналитическим обеспечением деятельности Правительственной комиссии. Также в функционал управления входит пресечение и выявление нарушений законодательства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
Стоит отметить, что действующий глава Прикамья Махонин также выходец из структур ФАС. Ранее он возглавлял Пермское УФАС, а после этого в течение семи лет был начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС.
Напомним, ранее правительство Прикамья покинули сразу несколько чиновников, возглавлявших различные министерства.