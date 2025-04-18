Новым вице-премьером Прикамья стал выходец из ФАС Левкин: что известно

До перехода на новую должность он занимал пост заместителя начальника управления иностранных инвестиций в ФАС. Это управление антимонопольной службы контролирует иностранные инвестиции и занимается информационно-аналитическим обеспечением деятельности Правительственной комиссии. Также в функционал управления входит пресечение и выявление нарушений законодательства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.