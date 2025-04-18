Губернатор Котюков объяснил значение объединения Красноярского края, Эвенкии и Таймыра

«Мне посчастливилось быть участником тех событий. Хорошо помню тот душевный подъем, который мы все испытывали тогда. Мы сплотились вокруг этой идеи. После референдума работали практически круглосуточно», — поделился Михаил Котюков.
По его словам, объем инвестиций за истекший период увеличился с 71 миллиарда до трех с лишним триллиона рублей. Показатели консолидированного бюджета по доходам возросли в пять раз, превысив 520 миллиардов рублей.
Кроме того, Красноярский край вошел в топ-10 регионов РФ по объему капиталовложений. Здесь реализуется больше 290 инвестпроектов на сумму свыше 14 триллионов рублей.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как 20-летний юбилей референдума об объединении трех регионов прокомментировали депутаты законодательного собрания.