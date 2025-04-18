Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Котюков объяснил значение объединения Красноярского края, Эвенкии и Таймыра

КРАСНОЯРСК, 18 апреля, ФедералПресс. Объединение Красноярского края, Эвенкии и Таймыра, произошедшее ровно 20 лет назад, позволило значительно кратно нарастить экономические показатели, объемы инвестиций и уровень жизни граждан. Об этом на торжественном концерте в честь юбилея заявил губернатор Михаил Котюков.

Источник: Правительство Красноярского края

«Мне посчастливилось быть участником тех событий. Хорошо помню тот душевный подъем, который мы все испытывали тогда. Мы сплотились вокруг этой идеи. После референдума работали практически круглосуточно», — поделился Михаил Котюков.

По его словам, объем инвестиций за истекший период увеличился с 71 миллиарда до трех с лишним триллиона рублей. Показатели консолидированного бюджета по доходам возросли в пять раз, превысив 520 миллиардов рублей.

Кроме того, Красноярский край вошел в топ-10 регионов РФ по объему капиталовложений. Здесь реализуется больше 290 инвестпроектов на сумму свыше 14 триллионов рублей.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как 20-летний юбилей референдума об объединении трех регионов прокомментировали депутаты законодательного собрания.