Блок «Победа» обвинил власти Молдавии в попытке дискредитировать митрополию

КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Оппозиционный блок «Победа» винит власти Молдавии в фактическом срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи, считая это попыткой дискредитировать Молдавскую Митрополию.
Накануне телеканал Canal 5 сообщил, что представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь.
«Блок “Победа” решительно осуждает действия властей в отношении епископа Молдавской Митрополии Маркелла и требует немедленных официальных объяснений… Это нельзя расценивать иначе, как демонстративную попытку властей дискредитировать Молдавскую Митрополию. Подобные действия напрямую угрожают гражданскому миру и согласию в обществе», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
Отмечается, что блок «Победа» требует прекратить вмешательство в религиозную сферу и гарантировать равное уважение ко всем каноническим церквям, действующим на территории Молдавии.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
В последнее время в аэропорту Кишинева нередко устраивают многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Оосбому досмотру подвергают представители оппозиционного блока «Победа», молдавские общественники, прибывшие из России после участия в различных международных форумах. По мнению оппозиции, такого рода досмотру подвергаются те, кто не согласен с действиями молдавских властей.
В том же аэропорту 25 марта была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. Глава Гагаузии 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии, и призвала помочь в решении кризиса.
Подобная практика с усиленными досмотрами применялась и в прошлом году по отношению к пассажирам, прибывавшим в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван и Стамбул. Усиленные проверки пассажиров в аэропорту Кишинева начались в апреле 2024 году. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, создавших политический блок «Победа», часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель парламента автономии Дмитрий Константинов.