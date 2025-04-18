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Политик Филиппо: представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговорщики от США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Источник: AP 2024

«На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим.ред) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа…» — говорится в публикации.

В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.

По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.