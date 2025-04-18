Песошин: Снижение числа инцидентов с БПЛА в Казани — не случайность

«За прошедшее время было достаточно много атак на наши объекты. Неоднократно вводился сигнал беспилотной опасности. Но в последнее время, как вы видите, никаких инцидентов нет. Также существенно уменьшилось количество объявлений плана “Ковер” в аэропорту Казани. Это не случайность», — подчеркнул господин Песошин.