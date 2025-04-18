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Токаев посетил технопарк в Мангистау

Актау. 18 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил технопарк в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Глава государства посетил Yessenov Technopark. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью технологического парка, расположенного на территории Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова. Как сообщили президенту, технопарк оснащен современной инфраструктурой для поддержки предпринимателей, студентов и школьников, занимающихся разработкой и реализацией проектов и стартапов», — говорится в сообщении в пятницу.

Главе государства были презентованы инновационные лаборатории и мастерские, где студенты и молодые специалисты получают практические навыки в таких направлениях, как электроника, робототехника, лазерная резка, дерево- и металлообработка, полиграфия, 3D-дизайн и швейное дело.

Токаев осмотрел учебную зону для подготовки IT-специалистов по международной программе, а также лабораторию по развитию цифровых и телекоммуникационных компетенций.

«В беседе со студентами Президент отметил, что сегодня особую актуальность приобретает развитие направлений, связанных с высокими технологиями и искусственным интеллектом. По его словам, в стране востребованы квалифицированные специалисты в области транспорта и логистики. Он призвал молодежь стремиться к получению качественного образования, являющегося залогом успеха», — добавили в Акорде.