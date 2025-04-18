Токаев посетил технопарк в Мангистау

«В беседе со студентами Президент отметил, что сегодня особую актуальность приобретает развитие направлений, связанных с высокими технологиями и искусственным интеллектом. По его словам, в стране востребованы квалифицированные специалисты в области транспорта и логистики. Он призвал молодежь стремиться к получению качественного образования, являющегося залогом успеха», — добавили в Акорде.