«Брюссельская петля»: депутат ПМР осудил стремление Кишинева попасть в ЕС

ТИРАСПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не по пути с Молдавией в стремлении стать членом Евросоюза, считает депутат Верховного Совета ПМР, политолог Андрей Сафонов.
«Нам не пути с Молдавией. У нас с Кишиневом разные векторы внешнего развития. Но есть и некие общие цели. Мир? Безусловно! Гарантии от новой войны? Несомненно! Но никак не засовывание головы в брюссельскую петлю», — написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, время, когда Кишинев был главным и диктовал свои условия, прошло навсегда. В 1990 году Советская Молдавия так же распалась, как и СССР. «Мы в Евросоюз не собираемся. В Румынию, которая уже в ЕС, — тоже. Мы демонтировать свою государственность и отказываться от защиты союзной нам армии России и её миротворцев (наряду с миротворцами Молдавии и Приднестровья) не будем», — отметил приднестровский депутат.
По его словам, в Тирасполе видят свое будущее не в ЕС, а в Евразии. «Приднестровью интересен Евразийский интеграционный проект, который сохраняет производство в промышленности и АПК, создает рабочие места в странах-членах этого Сообщества, а не вырождающийся гадюшник, где предписывают длину выращенных огурцов», — считает Сафонов.
Он уточнил, что по поводу так называемой реинтеграции с Молдавией приднестровцы не видят смысла возвращаться в начало 90-х и рисковать своими жизнями в случае, если какой-то новый «гордый румын» отдаст приказ подавить «сепаров». «Нет смысла говорить и о какой-то демилитаризации республики. У нас в ПМР своя армия, милиция, госбезопасность, своя внешняя политика и свои союзники. И менять это положение оснований нет», — заметил депутат. «У ПМР свой путь. Это евразийский проект. Он разумен, позволяет участвовать в новом сближении народов бывшего Союза и, что очень важно, даёт возможность сохранить реальный сектор экономики и наши ментальные ценности без ущерба для подлинных инноваций. Так пусть же каждый из нас, я имею в виду Тирасполь и Кишинев, делает свои шаги самостоятельно», — подчеркнул Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
* запрещена в РФ как экстремистская.