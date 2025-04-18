«Брюссельская петля»: депутат ПМР осудил стремление Кишинева попасть в ЕС

Он уточнил, что по поводу так называемой реинтеграции с Молдавией приднестровцы не видят смысла возвращаться в начало 90-х и рисковать своими жизнями в случае, если какой-то новый «гордый румын» отдаст приказ подавить «сепаров». «Нет смысла говорить и о какой-то демилитаризации республики. У нас в ПМР своя армия, милиция, госбезопасность, своя внешняя политика и свои союзники. И менять это положение оснований нет», — заметил депутат. «У ПМР свой путь. Это евразийский проект. Он разумен, позволяет участвовать в новом сближении народов бывшего Союза и, что очень важно, даёт возможность сохранить реальный сектор экономики и наши ментальные ценности без ущерба для подлинных инноваций. Так пусть же каждый из нас, я имею в виду Тирасполь и Кишинев, делает свои шаги самостоятельно», — подчеркнул Сафонов.