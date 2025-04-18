В посольстве РФ прокомментировали скандал с «памяткой» МИД ФРГ

Spiegel Online раскрыл, какие рекомендации содержатся в «памятке» для «властей земель и местных органов власти». Инструкция предписывает не разрешать участие послов России и Белоруссии в «памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны», из-за «опасения, что россияне смогут использовать это в своих целях» и связать конфликтом на Украине. При этом отмечается, что 16 апреля российский дипломат Сергей Нечаев присутствовал на церемонии на Зееловских высотах под Берлином — он явился туда без приглашения, но его не попросили удалиться и даже приветствовали.