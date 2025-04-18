В посольстве РФ прокомментировали скандал с «памяткой» МИД ФРГ

На то, что российских дипломатов не будет на торжественной церемонии из-за ходатайства Министерства иностранных дел ФРГ, ранее обратило внимание агентство DPA и другие немецкие СМИ.
Пресс-секретарь российского представительства в Германии Илья Рожков прокомментировал ситуацию.
По словам служащего дипломатического ведомства, российских дипломатов не приглашают на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны, с 2022 года. Но до настоящего времени не было известно о каких-либо инструкциях для представителей германских властей на этот счет.
Портал Spiegel Online уточнил, что аппарат германского парламента «исключил послов России и Белоруссии» из списка приглашенных на церемонию на основании «оценки правительства». Издание уточнило, что рекомендацию отказаться от приглашения послов дало министерство иностранных дел страны.
Агентство DPA направило запрос в пресс-службу бундестага с просьбой уточнить, действительно ли российские и белорусские дипломаты не были приглашены по причине указаний из МИДа. В парламенте подтвердили, что именно «оценка» дипведомства привела к принятию решения.
Spiegel Online раскрыл, какие рекомендации содержатся в «памятке» для «властей земель и местных органов власти». Инструкция предписывает не разрешать участие послов России и Белоруссии в «памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны», из-за «опасения, что россияне смогут использовать это в своих целях» и связать конфликтом на Украине. При этом отмечается, что 16 апреля российский дипломат Сергей Нечаев присутствовал на церемонии на Зееловских высотах под Берлином — он явился туда без приглашения, но его не попросили удалиться и даже приветствовали.
В пресс-службе российского посольства уточнили, что на церемонии возложения венков на мемориальном кладбище «Зееловские высоты», где похоронены тысячи солдат Красной Армии, присутствовали местные депутаты, мэр города Зеелов и чиновники.
«Мы заранее уведомили их, что хотим приехать в определённые день и время, и они решили присоединиться. При этом формально они нас не приглашали», — рассказал Илья Рожков.
Пресс-секретарь российского представительства добавил, что российским дипломатам не мешают участвовать в памятных мероприятиях, даже если у них нет приглашения. Рожков заверил, что послы всегда изыскивают возможность почтить память павших бойцов Советской Армии. Если на церемонии россиян не ждут, то они приезжают к памятникам или на места захоронений самостоятельно в другое время и проводят свои мероприятия. Российских дипломатов рады видеть на церемониях, посвященных окончанию Второй мировой войны, неравнодушные немцы, представители НКО, соотечественники.
«Если же приходит приглашение от муниципалитета, в котором говорится о том, что в этом городе будут рады нас видеть, мы непременно присоединяемся к общим празднованиям», — подчеркнул пресс-секретарь.
Илья Рожков заверил, что в год 80-летия Победы к 9 мая российское посольство, как и всегда, проведет возложение памятных венков и цветов на трех главных памятниках Берлина — в Панкове, Тиргартене и Трептов-парке.