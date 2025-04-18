Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве РФ прокомментировали скандал с «памяткой» МИД ФРГ

Бундестаг не пригласил послов России и Белоруссии на мероприятие в честь 80-летия со дня окончания Второй мировой войны по рекомендации МИД ФРГ. Информацию подтвердили в российском посольстве в Берлине для RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На то, что российских дипломатов не будет на торжественной церемонии из-за ходатайства Министерства иностранных дел ФРГ, ранее обратило внимание агентство DPA и другие немецкие СМИ.

Пресс-секретарь российского представительства в Германии Илья Рожков прокомментировал ситуацию.

По словам служащего дипломатического ведомства, российских дипломатов не приглашают на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны, с 2022 года. Но до настоящего времени не было известно о каких-либо инструкциях для представителей германских властей на этот счет.

«В этом году СМИ получили доступ к “памятке” МИД ФРГ, в которой была прямо прописана рекомендация воздержаться от приглашения российского и белорусского послов», — уточнил Илья Рожков для RTVI.

Портал Spiegel Online уточнил, что аппарат германского парламента «исключил послов России и Белоруссии» из списка приглашенных на церемонию на основании «оценки правительства». Издание уточнило, что рекомендацию отказаться от приглашения послов дало министерство иностранных дел страны.

Агентство DPA направило запрос в пресс-службу бундестага с просьбой уточнить, действительно ли российские и белорусские дипломаты не были приглашены по причине указаний из МИДа. В парламенте подтвердили, что именно «оценка» дипведомства привела к принятию решения.

Spiegel Online раскрыл, какие рекомендации содержатся в «памятке» для «властей земель и местных органов власти». Инструкция предписывает не разрешать участие послов России и Белоруссии в «памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны», из-за «опасения, что россияне смогут использовать это в своих целях» и связать конфликтом на Украине. При этом отмечается, что 16 апреля российский дипломат Сергей Нечаев присутствовал на церемонии на Зееловских высотах под Берлином — он явился туда без приглашения, но его не попросили удалиться и даже приветствовали.

В пресс-службе российского посольства уточнили, что на церемонии возложения венков на мемориальном кладбище «Зееловские высоты», где похоронены тысячи солдат Красной Армии, присутствовали местные депутаты, мэр города Зеелов и чиновники.

«Мы заранее уведомили их, что хотим приехать в определённые день и время, и они решили присоединиться. При этом формально они нас не приглашали», — рассказал Илья Рожков.

Пресс-секретарь российского представительства добавил, что российским дипломатам не мешают участвовать в памятных мероприятиях, даже если у них нет приглашения. Рожков заверил, что послы всегда изыскивают возможность почтить память павших бойцов Советской Армии. Если на церемонии россиян не ждут, то они приезжают к памятникам или на места захоронений самостоятельно в другое время и проводят свои мероприятия. Российских дипломатов рады видеть на церемониях, посвященных окончанию Второй мировой войны, неравнодушные немцы, представители НКО, соотечественники.

«Если же приходит приглашение от муниципалитета, в котором говорится о том, что в этом городе будут рады нас видеть, мы непременно присоединяемся к общим празднованиям», — подчеркнул пресс-секретарь.

Илья Рожков заверил, что в год 80-летия Победы к 9 мая российское посольство, как и всегда, проведет возложение памятных венков и цветов на трех главных памятниках Берлина — в Панкове, Тиргартене и Трептов-парке.