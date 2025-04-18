В Молдавии обвинили власти во враждебности к православной церкви

КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Власти Молдавии все более враждебно относятся к православной церкви и к ее миссии, а также к тем, кто отстаивает традиционные ценности, заявил в пятницу депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский, комментируя фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
«Режим Санду-ПДС (президент Молдавии Майя Санду и правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) усилил атаку на священнослужителей… Это беспрецедентный случай. Отказ в поездке духовному лицу — не просто тревожный сигнал, а причина изо всех сил бить в набат. Режим все более враждебно относится к православной церкви, к ее миссии и к тем, кто отстаивает традиционные ценности… Ситуация с архиепископом Маркеллом — предупреждение всем: несогласие с режимом становится поводом для давления и репрессий», — написал Суходольский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власть уничтожает всё, что выходит за рамки ее идеологии. «Сначала — политическая оппозиция, затем — все инакомыслящие граждане. Теперь же под ударом священнослужители, которые не готовы одобрять навязанные либеральные нормы, но всеми силами отстаивают традиционные ценности своего народа», — подчеркнул депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, — кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.