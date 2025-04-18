Лавров: Путин очень доволен разговором с главой МИД Ирана

Президент РФ Владимир Путин остался очень доволен разговором с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу на переговорах с господином Арагчи в МИД РФ.