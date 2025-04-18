WSJ: Уиткофф обсуждал вопрос территорий на переговорах с Путиным по Украине

При этом, как писала газета The Times, сам Келлог якобы допустил идею в рамках мирного соглашения разделить Украину на зоны контроля, как Берлин в 1945 году. Издание утверждало, что он предлагал разместить британские и французские силы на западе страны в качестве «сил перестраховки», при этом США участия в миссии не принимали бы. Между западной и восточной частями Украины якобы должна была быть создана буферная зона с участием украинских сил.