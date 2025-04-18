Эксперты: смогут ли США и Россия заключить новый договор о ядерных арсеналах

Каковы шансы, что Россия и США заключат новый ДСНВ и есть ли к этому предпосылки? Редакция Новостей Mail собрала мнения экспертов по этим вопросам.
Без контроля над ядерным оружием мир рискует вернуться к реалиям Второй мировой войны. Напротив, наличие контроля сдерживает гонку вооружений, сокращает военные расходы и снижает вероятность катастрофических конфликтов. Современная система контроля над вооружениями ослабевает под давлением новых угроз, что лишь усиливает нестабильность в мире, считает политолог Прохор Тебин.
С ним соглашается академик Алексей Арбатов. В интервью газете «Коммерсант» он напоминает о том, что происходило в 1962 году, в дни Карибского кризиса. Тогда «стороны ежеминутно страшились внезапного ядерного удара стратегических ракет и ракет средней дальности по Москве, Вашингтону и остальной территории», рассказывает эксперт.
Когда появится ДСНВ-IV
Автоматическое продление ДСНВ-III невозможно, однако успешные переговоры между Россией и США могут привести к совместным политическим заявлениям, отметил политолог Прохор Тебин в комментарии журналу «Эксперт».
Гипотетически, результатом может стать юридически обязывающий документ, например, дополнительный протокол к ДСНВ, устанавливающий новые лимиты и общие принципы. Это позволило бы начать работу над новым полноценным договором, пока действует протокол.
Арбатов тоже указывает на формальные ограничения по продлению ДСНВ-III, так как его пролонгация уже была. При этом эксперт выделяет два пути, по которым могут пойти страны в ограничении вооружений. Первый — принятие обязывающих заявлений, что стороны не станут превышать потолки ДСНВ. По факту — поверить на слово и дождаться подходящих политических условий для проведения переговоров в будущем. Такой опыт у России и США уже был в начале 80-х годов по договору ОСВ-2.
Есть и другой, более формальный вариант. Можно воспользоваться статьей 15-й ДСНВ и внести в него поправку, которая позволила бы согласованно продлевать его на пятилетку больше чем один раз.
Таким образом, продление ДСНВ-III — пока еще открытый вопрос, но тема ограничения вооружения сегодня остается актуальной.
Появится ли третья сторона в обсуждении ограничения ядерных потенциалов
Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости привлечения Китая к вопросу ядерного разоружения. Но Китай, со своей стороны, категорически отказывался, ссылаясь на то, что его ядерный запас кратно меньше, чем у России и США.
Совершенно ясно, что речь не может идти о том, чтобы вовлечь Китай в переговоры по линии США — Россия. Это двусторонние переговоры с совершенно иными исходными условиями и 50-летней историей. США должны говорить с Китаем отдельно.
Привлечение Китая, Великобритании и Франции к новому соглашению о контроле над вооружениями проблематично, соглашается с Арбатовым Прохор Тебин.
Европейские страны рассматривают свой ядерный арсенал как ключевой инструмент влияния и символ статуса великой державы, поэтому вряд ли согласятся на ограничения. Китай, вероятно, также откажется, призывая сначала США и Россию сократить свои арсеналы до китайского уровня.
Также эксперт указывает, что ратификация даже гипотетического протокола к ДСНВ в Конгрессе США представляется сложной. Этому будут активно противостоять демократы, республиканцы, со своей стороны, могут заблокировать документ, ссылаясь на рост ядерного потенциала Китая.
Вероятно, к моменту истечения срока действия ДСНВ в начале следующего года не будет ни нового договора, ни даже официальных заявлений о намерениях.