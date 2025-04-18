Эксперты: смогут ли США и Россия заключить новый договор о ядерных арсеналах

Арбатов тоже указывает на формальные ограничения по продлению ДСНВ-III, так как его пролонгация уже была. При этом эксперт выделяет два пути, по которым могут пойти страны в ограничении вооружений. Первый — принятие обязывающих заявлений, что стороны не станут превышать потолки ДСНВ. По факту — поверить на слово и дождаться подходящих политических условий для проведения переговоров в будущем. Такой опыт у России и США уже был в начале 80-х годов по договору ОСВ-2.