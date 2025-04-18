The Guardian: в Британии засекретили часть документов, опасаясь шпионажа со стороны США

До инаугурации Дональда Трампа торговые документы Великобритании, связанные с переговорами с США, помечались как «конфиденциальные для официальных лиц (только для британского использования)», и чиновники могли ими делиться по внутренней электронной почте. Эта классификация сохранялась до тех пор, пока британские официальные лица ввели переговоры с администрацией Джо Байдена и даже после того, как Белый дом исключил возможность полномасштабной торговой сделки.