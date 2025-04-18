The Guardian: в Британии засекретили часть документов, опасаясь шпионажа со стороны США

Как пишет газета, официальных лиц проинформировали, что изменение протоколов безопасности связано с напряженностью, возникшей между Вашингтоном и Лондоном по вопросам торговли и внешней политики.
До инаугурации Дональда Трампа торговые документы Великобритании, связанные с переговорами с США, помечались как «конфиденциальные для официальных лиц (только для британского использования)», и чиновники могли ими делиться по внутренней электронной почте. Эта классификация сохранялась до тех пор, пока британские официальные лица ввели переговоры с администрацией Джо Байдена и даже после того, как Белый дом исключил возможность полномасштабной торговой сделки.
Теперь большая часть документов и переписки в офисе британского премьер-министра, Министерстве иностранных дел и Министерстве бизнеса и торговли снабжена дополнительными инструкциями по обращению, чтобы избежать перехвата со стороны США, отмечает The Guardian. Некоторые документы имеют грифы «секретно» и «совершенно секретно». По этим документам даны указания относительно того, как ими можно обмениваться в цифровом виде, чтобы не допустить шпионажа со стороны США.
Согласно статье, компаниям, имеющим коммерческие интересы в Великобритании, также рекомендовано принять дополнительные меры предосторожности при обмене информацией с Минторгом и офисом премьер-министра. Речь идет о крупных фармацевтических фирмах, работающих в Великобритании и ЕС.