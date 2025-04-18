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Польша установит на границе с Беларусью 70-метровые вышки

Монтаж новых сооружений, которые появятся у пограничных рек, должен завершиться к декабрю текущего года.

Источник: Social media page of @Straz_Graniczna

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Пять наблюдательных вышек высотой 70 метров будут установлены на польско-белорусской границе в дополнение к существующему электронному барьеру, заявил в интервью РАР пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анджей Южвяк.

По его словам, монтаж сооружений в Подляшском воеводстве, у рек Свислочь и Источанка, продлится до декабря текущего года. Cтоимость проекта составляет около 47 миллионов злотых (40 миллионов рублей по текущему курсу). На 70-метровых вышках будут установлены современные оптико-электронные приборы наблюдения и различные типы камер, предусмотрено также ночное освещение охраняемой местности.

«Выбору этих мест предшествовал тщательный анализ, в ходе которого учитывались в том числе условия рельефа местности, правовой статус объекта, потенциальная дальность наблюдения и расположение вышек по отношению друг к другу таким образом, чтобы охватить видеонаблюдением максимальную территорию», — сказал Южвяк.

Пресс-секретарь напомнил, что вторая запланированная на польско-белорусской границе часть работ — реконструкция технической дороги, проходящей вдоль стального забора, которую собираются заасфальтировать.

Южвяк уточнил, что к настоящему времени подрядчик для этого не выбран — сейчас ведется оценка стоимости устройства покрытия, которое должно выдерживать перемещение военной техники.

Стену на границе с Беларусью страны-члены ЕС начали возводить в 2021 году. В том числе это решила сделать и Варшава. Отмечалось, что данная мера позволит решить проблему нелегальных мигрантов. Сейчас на польско-белорусской границе установлен 5-метровый стальной забор протяженностью 186 километров. Заграждение оборудовано электронными системами наблюдения.