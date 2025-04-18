Польша установит на границе с Беларусью 70-метровые вышки

По его словам, монтаж сооружений в Подляшском воеводстве, у рек Свислочь и Источанка, продлится до декабря текущего года. Cтоимость проекта составляет около 47 миллионов злотых (40 миллионов рублей по текущему курсу). На 70-метровых вышках будут установлены современные оптико-электронные приборы наблюдения и различные типы камер, предусмотрено также ночное освещение охраняемой местности.