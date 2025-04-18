Мораторий на удары по энергообъектам и послание Путина Хаменеи. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет 18 апреля совещание с постоянными членами Совбеза.
Остальные встречи у главы государства будут непубличного характера.
О моратории и украинском урегулировании
Мораторий на удары по энергетике можно назвать «определенным прогрессом» по украинскому урегулированию: «РФ придерживалась этого моратория, что не скажешь об украинской стороне».
Месяц моратория на удары по энергообъектам истек, но новых указаний Путин не давал: «Месяц, действительно, истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было».
Определенные наработки по украинскому урегулированию уже есть, но «впереди еще много сложных обсуждений».
Контакты по украинскому урегулированию идут «достаточно сложно», потому что «тема непростая».
Россия «стремится к урегулированию» конфликта на Украине и «обеспечению своих собственных интересов».
Об ответном послании Путина Хаменеи
Путин через главу МИД Ирана Аббаса Арагчи передал ответное послание верховному лидеру исламской республики Али Хаменеи: «Да, конечно, безусловно, через министра переданы самые добрые пожелания и субстантивное послание верховному [лидеру] Ирана».
О возможности разговора Путина и Трампа
Контакты Путина и президента США Дональда Трампа на этой неделе не запланированы: «Но, с другой стороны, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости».
О милитаризации Европы
Кремль не слышит от Европы призывов к миру на Украине: «Там, наоборот, есть призывы к дальнейшей милитаризации — самой Европы и Украины. То, что мы слышали за последнее время от европейцев, вряд ли может способствовать поиску путей урегулирования».