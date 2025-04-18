Мораторий на удары по энергообъектам и послание Путина Хаменеи. Темы брифинга Пескова

Кремль не слышит от Европы призывов к миру на Украине: «Там, наоборот, есть призывы к дальнейшей милитаризации — самой Европы и Украины. То, что мы слышали за последнее время от европейцев, вряд ли может способствовать поиску путей урегулирования».