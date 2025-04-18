Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 18 апреля: главное

Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть, наоборот, призывы к дальнейшей милитаризации — милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее. Вот то, что мы слышали за последнее время до сих пор от европейцев, вряд ли может поспособствовать поискам путей урегулирования.