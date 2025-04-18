Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 18 апреля: главное

Наработки по украинскому урегулированию уже есть, но предстоит еще много сложных обсуждений.
Мы считаем, что определенный прогресс можно, собственно, уже констатировать. Это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживалась Россия, — мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинцах.
Мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истек, но новых указаний президент РФ Владимир Путин не давал.
Контакты лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на этой неделе не запланированы.
Но, с другой стороны, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости.
Российская сторона стремится к урегулированию украинского конфликта и обеспечению своих интересов, а также открыта для диалога.
Европа не выступает за мир.
Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть, наоборот, призывы к дальнейшей милитаризации — милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее. Вот то, что мы слышали за последнее время до сих пор от европейцев, вряд ли может поспособствовать поискам путей урегулирования.
Владимир Путин передал верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи ответное послание.
18 апреля Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Остальные встречи у президента будут непубличного характера.