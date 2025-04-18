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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 18 апреля: главное

В пятницу, 18 апреля, представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Наработки по украинскому урегулированию уже есть, но предстоит еще много сложных обсуждений.

Мы считаем, что определенный прогресс можно, собственно, уже констатировать. Это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживалась Россия, — мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинцах.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истек, но новых указаний президент РФ Владимир Путин не давал.

Контакты лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на этой неделе не запланированы.

Но, с другой стороны, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Российская сторона стремится к урегулированию украинского конфликта и обеспечению своих интересов, а также открыта для диалога.

Европа не выступает за мир.

Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть, наоборот, призывы к дальнейшей милитаризации — милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее. Вот то, что мы слышали за последнее время до сих пор от европейцев, вряд ли может поспособствовать поискам путей урегулирования.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Владимир Путин передал верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи ответное послание.

18 апреля Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Остальные встречи у президента будут непубличного характера.