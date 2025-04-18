Госсовет РТ утвердил требования к кандидату на должность Раиса РТ

«Кандидатом на должность Раиса Республики Татарстан может быть выдвинут гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в РФ, обладающий пассивным избирательным правом, достигший на день голосования возраста 30 лет», — сказал депутат Альберт Хабибуллин, представляя законопроект.
Согласно проекту закона, иностранцам и лицам без гражданства запретят участвовать в избирательных кампаниях. Такой запрет будет действовать также для иностранных и международных организаций, международных общественных движений, лиц и организаций, признанных иностранными агентами.
«Они не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях», — пояснил парламентарий.
Законопроектом также устанавливается порядок распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. В частности, одна вторая общего объема эфирного времени и печатной площади предоставляется в равных долях между избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, оставшаяся часть — между зарегистрированными кандидатами.
В сентябре в Татарстане пройдут выборы Раиса республики, депутатов представительных органов местного самоуправления и одного депутата Госсовета РТ.