Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр — РИА Новости. Срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является нападением на свободу вероисповедания, заявил РИА Новости представитель индийской партии «Бхаратия джаната парти» Савио Родригес.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
«Религию и политику нельзя смешивать. Задержав молдавского архиепископа Маркелла, который направлялся в Иерусалим за Благодатным огнем, молдавские власти, похоже, явно нарушили религиозные убеждения Церкви и ее последователей», — сказал Родригес.
Исповедующий христианскую веру индийский политик отметил, что «Благодатный огонь является неотъемлемой частью протокола и традиций Православной церкви», которым следуют около трех четвертей населения страны.
«Это уважаемый институт в Молдавии. Поэтому я осуждаю задержание архиепископа Маркелла молдавскими властями», — подчеркнул Родригес.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, — кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», «Ленты.ру», «Правды.ру», агентства «Регнум», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.