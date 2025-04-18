Депутаты назначили Азата Хакимова главой Белорецкого района Башкирии.

Депутаты Совета Белорецкого района сегодня назначили на должность главы администрации Азата Хакимова. Эту информацию «Башинформу» подтвердили в районной администрации, отметив, что в конкурсе на должность главы района участвовали первый заместитель главы администрации Зульфия Галиянова и заместитель главы по ЖКХ, строительству и транспорту Юрий Точилкин.