Депутаты назначили Азата Хакимова главой Белорецкого района Башкирии.

Депутаты Совета Белорецкого района сегодня назначили на должность главы администрации Азата Хакимова. Эту информацию «Башинформу» подтвердили в районной администрации, отметив, что в конкурсе на должность главы района участвовали первый заместитель главы администрации Зульфия Галиянова и заместитель главы по ЖКХ, строительству и транспорту Юрий Точилкин.
Напомним, что Азат Хакимов стал временно исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета в конце марта, о чем сообщал «Башинформ». Ранее он работал первым заместителем главы Октябрьского района Уфы.