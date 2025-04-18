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Депутаты назначили Азата Хакимова главой Белорецкого района Башкирии

Депутаты назначили Азата Хакимова главой Белорецкого района Башкирии.

Источник: администрация Белорецкого района

Депутаты Совета Белорецкого района сегодня назначили на должность главы администрации Азата Хакимова. Эту информацию «Башинформу» подтвердили в районной администрации, отметив, что в конкурсе на должность главы района участвовали первый заместитель главы администрации Зульфия Галиянова и заместитель главы по ЖКХ, строительству и транспорту Юрий Точилкин.

Напомним, что Азат Хакимов стал временно исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета в конце марта, о чем сообщал «Башинформ». Ранее он работал первым заместителем главы Октябрьского района Уфы.