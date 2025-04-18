Стало известно, что будет с фондом Ройзмана* после его ликвидации

14 апреля Октябрьский районный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана»*. Организацию обвинили в нецелевом использовании средств, собранных для лечения двух детей с тяжелой болезнью — спинальной мышечной атрофией.
Фонд Ройзмана* все еще располагает миллионами рублей, собранными для лечения детей. Как рассказали в организации, пока решение суда не вступит в силу, сотрудники будут работать в штатном режиме. Средства продолжают принимать до сих пор.
— Все пожертвования — и разовые, и ежемесячные — продолжают поступать напрямую в фонд. Как и раньше, учредители направляют их на помощь людям в трудных жизненных ситуациях, НКО и больницам, — сообщили в фонде Ройзмана*.
В организации подчеркнули, что приём новых обращений, требующих оплаты, приостановлен. Фонд все еще продолжает вести приёмы, на которых люди рассказывают о своих проблемах в режиме реального времени.
Интересы организации представляет адвокат Калой Ахильгов. Сейчас он прорабатывает план дальнейших действий, в надежде отстоять фонд. Юрист выразил несогласие с решением суда.
— Пусть все тяготы людей, которым фонд помогал, лягут тяжким бременем на плечи тех, кто это сделал. А мы будем бороться, — заявил адвокат.
Учредители, в свою очередь, напомнили, что Евгений Ройзман* никогда официально в фонде не работал, не участвовал в распределении средств и не получал зарплату. Они заявили, что экс-мэр Екатеринбурга — всего лишь волонтер, фамилией которого был назван фонд.
*Евгений Ройзман признан Минюстом РФ иноагентом.