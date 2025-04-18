Стало известно, что будет с фондом Ройзмана* после его ликвидации

Учредители, в свою очередь, напомнили, что Евгений Ройзман* никогда официально в фонде не работал, не участвовал в распределении средств и не получал зарплату. Они заявили, что экс-мэр Екатеринбурга — всего лишь волонтер, фамилией которого был назван фонд.