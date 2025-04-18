Токаев в Мангистау посетил ключевой логистический хаб страны

Предусмотрена реализация масштабных дорожных проектов — Центр — Запад и Бейнеу — Саксаульский, запуск которых позволит оптимизировать логистику на ключевых направлениях и снизить затраты на перевозку транзитных и экспортных грузов. В частности, расстояние от Астаны до Актау уменьшится на 800 км, от Хоргоса до Актау — на 900 км.