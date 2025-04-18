В Минобороны Литвы раскрыли планы по «перестройке» армии

Обновление литовской армии предусматривает наращивание численности военнослужащих. Планируется, что после реструктуризации увеличится личный состав системы национальной обороны. Численность бойцов профессиональной военной службы доведут до 20 тысяч человек, добровольной службы — до 6,8 тыс. человек. Кроме того, в Литве намерены призывать больше резервистов, участвующих в учениях и занятых на подготовительных курсах.