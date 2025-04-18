В Минобороны Литвы раскрыли планы по «перестройке» армии

Правки в закон позволят усилить армию Литвы и повысить защитный потенциал страны.
«Реструктурируя армию, мы стремимся укрепить обороноспособность Литвы: создаем новые воинские части, увеличиваем численность солдат и создаем оперативную глубину, которая позволит нашей армии действовать еще более эффективно», — приводит слова Шакалене «Интерфакс».
Глава Минобороны подчеркнула, что задача ведомства — создать такую армию, которая будет результативной как самостоятельно на национальном уровне, так и в совместной деятельности с партнерами по НАТО.
Обновление литовской армии предусматривает наращивание численности военнослужащих. Планируется, что после реструктуризации увеличится личный состав системы национальной обороны. Численность бойцов профессиональной военной службы доведут до 20 тысяч человек, добровольной службы — до 6,8 тыс. человек. Кроме того, в Литве намерены призывать больше резервистов, участвующих в учениях и занятых на подготовительных курсах.
План формирования новых воинских частей включает создание танкового батальона, который станет частью пехотной бригады Gelezinis Vilkas. Состав пехотной бригады Aukstaitija расширят за счет создания батальона материально-технического обеспечения.