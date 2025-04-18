Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Орлов: вице-мэр Алексей Бубнов снят с должности

Вице-мэра Алексея Бубнова, отвечающего за уборку Екатеринбурга, сняли с должности.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о внесении изменений в структуру городской администрации. В соответствии с этим, должность заместителя главы города, которую ранее занимал Алексей Бубнов, курировавший вопросы благоустройства, будет сокращена.

Как рассказал Алексей Орлов, данная инициатива связана с необходимостью повысить эффективность работы администрации. Горожане часто критикуют качество уборки улиц. Также градоначальник отметил, что благоустройством Екатеринбурга остался недоволен врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

— В то же время я руководствуюсь задачей оптимизации структуры Администрации города. Полномочия по содержанию улично-дорожной сети и благоустройству городских территорий будут распределены между моими действующими заместителями, — подчеркнул глава города.

По словам Алексея Орлова, за уборку и содержание города теперь будет отвечать Владимир Гейко, а ремонтом дорог и благоустройством парков займется Рустам Галямов.