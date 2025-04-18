Алексей Орлов: вице-мэр Алексей Бубнов снят с должности

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о внесении изменений в структуру городской администрации. В соответствии с этим, должность заместителя главы города, которую ранее занимал Алексей Бубнов, курировавший вопросы благоустройства, будет сокращена.
Как рассказал Алексей Орлов, данная инициатива связана с необходимостью повысить эффективность работы администрации. Горожане часто критикуют качество уборки улиц. Также градоначальник отметил, что благоустройством Екатеринбурга остался недоволен врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
— В то же время я руководствуюсь задачей оптимизации структуры Администрации города. Полномочия по содержанию улично-дорожной сети и благоустройству городских территорий будут распределены между моими действующими заместителями, — подчеркнул глава города.
По словам Алексея Орлова, за уборку и содержание города теперь будет отвечать Владимир Гейко, а ремонтом дорог и благоустройством парков займется Рустам Галямов.