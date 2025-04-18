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Bloomberg: Польша хочет оказаться под двумя ядерными зонтиками

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна заручиться защитой французских средств ядерного сдерживания, чтобы обезопасить себя от потенциальной российской угрозы. При этом он призывает к сохранению доступа и к американскому ядерному оружию, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как утверждает издание, премьер-министр Дональд Туск в марте сообщил, что Польша может запросить доступ к ядерному оружию и ведет «серьезные переговоры» по поводу предложения президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный зонтик Парижа для защиты европейских союзников.

Выступая менее чем за четыре месяца до ухода с поста президента, Дуда призывает НАТО ответить на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии «распространением ядерного сотрудничества на территорию Польши».

Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не противоречат друг другу и не исключают друг друга.

Анджей Дуда
президент Польши

Данный шаг дополняет и без того амбициозную программу перевооружения Варшавы. Польша, которая направляет на оборону средства, равные 4,7% ВВП, уже занимает первое место среди членов НАТО по этому показателю. Кроме того, Варшава заручилась финансовой поддержкой Европейского союза для укрепления своей границы с Белоруссией и российским эксклавом — Калининградской областью.

Но, как напоминает Bloomberg, предыдущие попытки Дуды лоббировать совместное использование американского ядерного оружия не дали никаких результатов.

Совместное использование ядерного оружия может принимать форму размещения союзником ядерного оружия США на своей территории или предоставления самолетов сопровождения и разведки для выполнения ядерной миссии, поясняет издание.

К тому же принятие Польшей предложения Макрона может столкнуться с рядом препятствий. Во-первых, ядерный щит Франции не зависит от гарантий безопасности НАТО, которые распространяются на Польшу. Во-вторых, Варшава ранее обязалась не приобретать атомное оружие самостоятельно и подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.