Bloomberg: Польша хочет оказаться под двумя ядерными зонтиками

Как утверждает издание, премьер-министр Дональд Туск в марте сообщил, что Польша может запросить доступ к ядерному оружию и ведет «серьезные переговоры» по поводу предложения президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный зонтик Парижа для защиты европейских союзников.
Выступая менее чем за четыре месяца до ухода с поста президента, Дуда призывает НАТО ответить на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии «распространением ядерного сотрудничества на территорию Польши».
Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не противоречат друг другу и не исключают друг друга.
Данный шаг дополняет и без того амбициозную программу перевооружения Варшавы. Польша, которая направляет на оборону средства, равные 4,7% ВВП, уже занимает первое место среди членов НАТО по этому показателю. Кроме того, Варшава заручилась финансовой поддержкой Европейского союза для укрепления своей границы с Белоруссией и российским эксклавом — Калининградской областью.
Совместное использование ядерного оружия может принимать форму размещения союзником ядерного оружия США на своей территории или предоставления самолетов сопровождения и разведки для выполнения ядерной миссии, поясняет издание.
К тому же принятие Польшей предложения Макрона может столкнуться с рядом препятствий. Во-первых, ядерный щит Франции не зависит от гарантий безопасности НАТО, которые распространяются на Польшу. Во-вторых, Варшава ранее обязалась не приобретать атомное оружие самостоятельно и подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.