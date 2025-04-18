Bloomberg: Польша хочет оказаться под двумя ядерными зонтиками

Данный шаг дополняет и без того амбициозную программу перевооружения Варшавы. Польша, которая направляет на оборону средства, равные 4,7% ВВП, уже занимает первое место среди членов НАТО по этому показателю. Кроме того, Варшава заручилась финансовой поддержкой Европейского союза для укрепления своей границы с Белоруссией и российским эксклавом — Калининградской областью.