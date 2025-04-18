Текслер представил общественникам планы развития Челябинской области

Особое внимание глава области уделил поддержке участников СВО — для них запущена программа «Герои Южного Урала», помогающая с переобучением и трудоустройством. За три года регион направил в зону спецоперации около 6000 тонн гуманитарных грузов.
Значительная часть доклада была посвящена реализации национальных проектов. С 2019 года в области построили и отремонтировали сотни социальных объектов, благоустроили почти 2000 общественных территорий, вложив в эти цели более 170 млрд рублей. Экономический рост региона, вдвое увеличивший ВРП за пять лет, позволяет запускать новые масштабные проекты — строительство межвузовского кампуса, хирургического корпуса детской больницы и медицинского центра в Магнитогорске.
Особое внимание Текслер уделил новой программе «Большой ремонт-74», которая до 2030 года охватит реконструкцию 1500 объектов коммунальной инфраструктуры. Только в этом году на эти цели направят 13 млрд рублей. Губернатор призвал общественников активно участвовать в контроле за реализацией всех проектов, подчеркнув, что развитие региона требует совместных усилий власти и общества.