Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер представил общественникам планы развития Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер выступил с ключевыми инициативами на заседании Общественной палаты региона, обозначив приоритеты социально-экономического развития Южного Урала.

Источник: РИА "Новости"

Особое внимание глава области уделил поддержке участников СВО — для них запущена программа «Герои Южного Урала», помогающая с переобучением и трудоустройством. За три года регион направил в зону спецоперации около 6000 тонн гуманитарных грузов.

Значительная часть доклада была посвящена реализации национальных проектов. С 2019 года в области построили и отремонтировали сотни социальных объектов, благоустроили почти 2000 общественных территорий, вложив в эти цели более 170 млрд рублей. Экономический рост региона, вдвое увеличивший ВРП за пять лет, позволяет запускать новые масштабные проекты — строительство межвузовского кампуса, хирургического корпуса детской больницы и медицинского центра в Магнитогорске.

Особое внимание Текслер уделил новой программе «Большой ремонт-74», которая до 2030 года охватит реконструкцию 1500 объектов коммунальной инфраструктуры. Только в этом году на эти цели направят 13 млрд рублей. Губернатор призвал общественников активно участвовать в контроле за реализацией всех проектов, подчеркнув, что развитие региона требует совместных усилий власти и общества.