Текслер представил общественникам планы развития Челябинской области

Значительная часть доклада была посвящена реализации национальных проектов. С 2019 года в области построили и отремонтировали сотни социальных объектов, благоустроили почти 2000 общественных территорий, вложив в эти цели более 170 млрд рублей. Экономический рост региона, вдвое увеличивший ВРП за пять лет, позволяет запускать новые масштабные проекты — строительство межвузовского кампуса, хирургического корпуса детской больницы и медицинского центра в Магнитогорске.