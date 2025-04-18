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Житель Одессы опубликовал видео своего побега из армии в Молдову: В нашем селе украинец хотел заплатить, но ему помогли бескорыстно

Одессит долго благодарил молдавского сельчанина [видео]

Источник: Комсомольская правда

Житель Одессы опубликовал серию роликов, как его сначала принудительно мобилизовали ТЦК, как он ушёл в самоволку, а после совершил побег из Украины в Молдову и спас свою жизнь.

В одном из молдавских сел он попросил у мужчины «стакан воды в обмен на несколько евро». Сельчанин дал ему воду, а денег не взял.

— Стакан воды… не давай мне деньги…

— Спасибо большое за вашу доброту!

А вот реакция украинских пользователей на успешный побег соотечественника. Фото: соцсети.

Одессит, все-таки, оставил евро во дворе, хозяин дома заметил это, побежал ему их вернуть:

— Да возьми их обратно!

— У меня просто леев нет! Спасибо вам большое!

— «Спасибо» — и это хорошо!

— Можно вам руку пожать?…