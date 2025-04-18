Житель Одессы опубликовал видео своего побега из армии в Молдову: В нашем селе украинец хотел заплатить, но ему помогли бескорыстно

Житель Одессы опубликовал серию роликов, как его сначала принудительно мобилизовали ТЦК, как он ушёл в самоволку, а после совершил побег из Украины в Молдову и спас свою жизнь.
В одном из молдавских сел он попросил у мужчины «стакан воды в обмен на несколько евро». Сельчанин дал ему воду, а денег не взял.
— Стакан воды… не давай мне деньги…
— Спасибо большое за вашу доброту!
А вот реакция украинских пользователей на успешный побег соотечественника. Фото: соцсети.
Одессит, все-таки, оставил евро во дворе, хозяин дома заметил это, побежал ему их вернуть:
— Да возьми их обратно!
— У меня просто леев нет! Спасибо вам большое!
— «Спасибо» — и это хорошо!
— Можно вам руку пожать?…