Молдавия превращается в репрессивную страну, считает эксперт

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Молдавия превращается в репрессивную страну, давление на местную православную церковь, вероятно, усилится, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, комментируя фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
«Ничего удивительного и нового в этом нет. На Украине поступали точно так же. Вероятно, это давление будет только усиливаться», — сказал Безпалько.
Он отметил, что власти Молдавии запрещают какую-либо деятельность, в том числе ту, которая важна для большинства верующих, и тем, кто выступает в пользу единства Русской православной церкви.
По мнению эксперта, Молдавия превращается в репрессивное государство. «Репрессивность может быть разной по своим масштабам — где-то устраивают массовые казни, а здесь не выпускают епископа или подвергают аресту оппозиционных политиков», — подчеркнул Безпалько.
Он отметил, что такие действия, в частности арест главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, вполне вписываются в европейские нормы и правила, напомнив о приговоре в отношении лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«В идеальные европейские (правила — ред.), которые они декларируют, это не вписывается. И сама практика уже не вписывается в эти нормы и правила», — заключил эксперт.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, — кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», «Ленты.ру», «Правды.ру», агентства «Регнум», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.