МИД Ирана объяснил отказ от прямых переговоров с США

«В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас мы не можем вести с ними прямые переговоры. Но дипломатический путь открыт, непрямые переговоры — это не что-то сложное или удивительное, достичь договоренностей возможно», — сказал Аббас Арагчи на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.