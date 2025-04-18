Как НАТО готовится подавлять ПВО РФ при помощи системы SEAD-DEAD

При чтении этого короткого и, в общем, весьма небрежно написанного опуса возникает недоумение. Хочется спросить у горе-специалистов, почему они ни сном, ни духом не упомянули о применении БПЛА для ведения разведки и наблюдения? Также удивительны рекомендации по использованию бомб малого калибра. Даже если такие изделия и обладают бетонобойными средствами, их сброс с борта матки на расстоянии всего лишь 100 км от цели делает самолеты НАТО максимально уязвимыми для наших средств противодействия. Не стоит забывать, что боевой радиус нашего ЗРК «Прометей» составляет 500 км при обнаружении целей за 600 км. В то же время ничто не мешает нашей истребительной авиации — тому же семейству «Сухих» или высотных скоростных перехватчиков МитГ-31 нейтрализовать агрессора, как говорится, на подлете к точке бомбометания.