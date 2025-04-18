Как НАТО готовится подавлять ПВО РФ при помощи системы SEAD-DEAD

На IV Анталийском форуме, состоявшемся
В статье британского think-tank RUSI два исследователя Джастин Бронк (Justin Bronk) и его коллега Джек Вотлинг (Jack Watling) подробно разбирают, каким образом стоит «продавить» российскую систему ПВО, которые они считают достаточно эффективной. Специалисты НАТО сетуют, что, нет у них интегрированной нейтрализации российских ЗРК, стоящих на боевом дежурстве и советуют использовать взаимодействие различных родов войск для поражения. Россия квалифицируется как противник, а создание эффективной системы подавления российской ПВО, с точки зрения авторов, предопределит поражение пехотных частей российской армии.
Особый акцент делается на использовании американской авиационной высокоточной планирующей авиабомбы GBU-53/B Stormbreaker II. Она способна пролететь в режиме планера до 110 км, хотя при активных маневрах для наведения на цели и уклонения показатель сокращается до 72 км.
Бортовой компьютер бомбы осуществляет захват цели при помощи тройной системы включая полуактивный лазерный комплекс, радиолокационный компонент, работающий в миллиметровом диапазоне и дополнительно инфракрасную систему. Stormbreaker предназначен для вооружения широкой линейки аппаратов включая F-35 всех трех модификаций, а также, например, F/A-18E/F Super Hornet.
С болью в сердце исследователи отмечают, что хотя это оружие и эффективно, но оно еще и весьма дорогостоящее. Поэтому предлагается сосредоточиться на GBU 39/B, сверхточной авиабомбе малого диаметра, на порядок дешевле своего старшего собрата, предназначенной для сверхзвуковых самолётов. Такие изделия применялись США в Ираке.
Они используются для поражения стационарных наземных объектов. Эта бомба обладает относительно небольшим весом (113 кг) и может быть размещена как на подвеске, так и в оружейном отсеке боевого самолета. Предположительно, такое средство поражения предназначено для американского многоцелевого истребителя F-22A при боевом радиусе планирующего изделия до 100 км.
Отмечу, что натовские аналитики пытаются делать акцент на тех видах оружия, которые Европа способна произвести самостоятельно, не полагаясь на США. Далее авторы предлагают комбинировать удары тяжелой дальнобойной артиллерии и систем класса HIMARS и производить отстрел воздушных ловушек для перегрузки российских ЗРК целями. Натовцы не забывают и о необходимости улучшения оборудования для нанесения РЭБ-ударов и «орбитальных средств наблюдения и контроля».
При чтении этого короткого и, в общем, весьма небрежно написанного опуса возникает недоумение. Хочется спросить у горе-специалистов, почему они ни сном, ни духом не упомянули о применении БПЛА для ведения разведки и наблюдения? Также удивительны рекомендации по использованию бомб малого калибра. Даже если такие изделия и обладают бетонобойными средствами, их сброс с борта матки на расстоянии всего лишь 100 км от цели делает самолеты НАТО максимально уязвимыми для наших средств противодействия. Не стоит забывать, что боевой радиус нашего ЗРК «Прометей» составляет 500 км при обнаружении целей за 600 км. В то же время ничто не мешает нашей истребительной авиации — тому же семейству «Сухих» или высотных скоростных перехватчиков МитГ-31 нейтрализовать агрессора, как говорится, на подлете к точке бомбометания.
Создаётся впечатление, что натовские специалисты не понимают, что любой удар при помощи подобной техники обязательно повлечет за собой репрессии по аэродромам базирования «чудо-техники» с бомбами малого диаметра. И уж тогда мы сможем применить всю линейку конвенциональных средств — от ОДАБов до «Орешника». Так что логика противника несколько не ясна и уж точно малопрофессиональна.