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S&S: визит американских конгрессменов на Тайвань говорит о полной поддержке США

Первая поездка американских законодателей на Тайвань при администрации Дональда Трампа призвана показать и Тайваню, и Китаю, что поддержка Тайваня со стороны США остается неизменной, несмотря на жесткую риторику и торговые пошлины, пишет Stars and Stripes.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп неоднократно обвинял Тайвань в «краже» американской индустрии компьютерных чипов и заявлял, что Тайвань должен «заплатить» США за свою оборону. Это усилило опасения насчет того, что США — основной военный партнер Тайваня — могут решить не вмешиваться, если Китай нападет на Тайвань. Более того, тарифы в размере 32% для Тайваня, анонсированные Трампом в апреле, удивили многих тайваньцев, которые считали, что их правительство показало себя настоящим союзником Вашингтона, говорится в статье.

Лидеры Тайваня, которые сопровождали в поездке по стране двух сенаторов-республиканцев и одного демократа, заверили республиканскую администрацию США в том, что они приняли к сведению все претензии Трампа и обдумывают соответствующие меры.

Они включают разработку новых торговых и инвестиционных соглашений, которые бы устроили Белый дом, в дополнение к тому, что тайваньский гигант TSMC только в этом году вложит в производство чипов в США 100 млрд долларов.

Кроме того, Тайвань учел уроки Украины и спешно вкладывает средства в укрепление своих оборонных возможностей, включая инвестиции в разработку беспилотных летательных аппаратов вместе с США.

«Забудьте о риторике и оценивайте действия», — посоветовал тайваньцам республиканец Питер Рикеттс, сенатор от Небраски. Он напомнил, что министр обороны США Пит Хегсет уделяет приоритетное внимание тому, чтобы помочь Азиатско-Тихоокеанскому региону обезопасить себя от Китая. Подтверждением этому, по словам Рикеттса, служит то, что глава Пентагона посетил этот регион одним из первых с начала вступления в должность.

Отвечая на вопрос о возможном нападении Китая на Тайвань, демократ Крис Кунс, сенатор от Делавэра, сказал: «Думаю, что это был бы совершенно неправильный поступок с их стороны. Думаю, они столкнулись бы с решительным союзническим ответом».