S&S: визит американских конгрессменов на Тайвань говорит о полной поддержке США

Трамп неоднократно обвинял Тайвань в «краже» американской индустрии компьютерных чипов и заявлял, что Тайвань должен «заплатить» США за свою оборону. Это усилило опасения насчет того, что США — основной военный партнер Тайваня — могут решить не вмешиваться, если Китай нападет на Тайвань. Более того, тарифы в размере 32% для Тайваня, анонсированные Трампом в апреле, удивили многих тайваньцев, которые считали, что их правительство показало себя настоящим союзником Вашингтона, говорится в статье.